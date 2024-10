Sport.quotidiano.net - Maradona, oggi avrebbe compiuto 64 anni: la leggenda del Pibe de oro

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Diego Armando64. Nato a Lanus, Argentina, il 30 ottobre 1960, Elde Oro ha incantato il mondo col suo immenso talento, distinguendosi in particolar modo in Italia dove ha giocato 190 partite con la maglia del Napoli segnando 81 reti. Nel Belpaese ha conquistato due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana. Con la nazionale argentina ha collezionato 91 presenze, 34 reti e la vittoria del Mondiale 1986. Dal 2008 al 2010 ha allenato l’Albiceleste portandola al Mondiale 2010 in Sudafrica. Diego è scomparso prematuramente il 25 novembre 2020 per un edema polmonare acuto conseguente a insufficienza cardiaca.