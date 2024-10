Maradona avrebbe compiuto 64 anni, un mito infinito non solo per Napoli e l'Argentina

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) “1960-. Sos per sempre. Per questo, come hai detto tu, rimani qui”. Queste le parole sul profilo Instagram ufficiale di Diego Armandocon una sua foto all’interno di una ‘M’ e una rosa rossa, nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 64esimo compleanno. ‘El 10’ nato il 30 ottobre 1960, è stato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. Una icona, famosa per le sue incredibili abilità e gesta in campo e per aver guidatoalla vittoria nella Coppa del Mondo del 1986. L’argentino ha giocato 190 partite in Serie A con la maglia delsegnando 81 reti. Nel suo palmares due Scudetti, una Coppa Italia, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana. Il ‘Pibe de Oro’ ha incantato milioni di tifosi con il suo incredibile talento, il suo genio calcistico e il suo spirito indomabile.