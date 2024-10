Lutto cittadino a Nova Milanese nel giorno del funerale di Giovanna Chinnici (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Lutto cittadino a Nova Milanese nel giorno dei funerali di Giovanna Chinnici, la 63enne uccisa a coltellate dal cognato mercoledì scorso nel tentativo di difendere la figlia dopo una discussione avuta con lo zio nel palazzo dove abitava.I funerali di Giovanna Chinnici"L’Amministrazione Monzatoday.it - Lutto cittadino a Nova Milanese nel giorno del funerale di Giovanna Chinnici Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)neldei funerali di, la 63enne uccisa a coltellate dal cognato mercoledì scorso nel tentativo di difendere la figlia dopo una discussione avuta con lo zio nel palazzo dove abitava.I funerali di"L’Amministrazione

Lutto cittadino a Nova Milanese nel giorno del funerale di Giovanna Chinnici

La 63enne è stata uccisa dal cognato mercoledì scorso: è stata colpita a coltellate nel palazzo dove abitava per difendere la figlia ...

Un intero paese in lutto. L’ultimo saluto a Giovanna

Domani nella chiesa di Sant’Antonino saranno celebrati i funerali della pensionata morta per difendere la figlia dalla violenza del cognato.

Omicidio di Nova Milanese, interrogatorio in Psichiatria: i flashback dell’assassino. Oggi i funerali di Giovanna Chinnici

Nova Milanese (Monza e Brianza) – “ La mia vita e quella della mia famiglia erano diventate un inferno e ora mia moglie, che si è ammalata a causa dell’aria fredda che gelava il nostro appartamento pe ...

