Le Donne di Vasari Domenica al Museo e aperture straordinarie gratuite

Arezzo, 30 ottobre 2024 – Per la Fiera Antiquaria la Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo offrirà ai visitatori lo spettacolo "Le Donne di Vasari" il 2 novembre oltre all'ingresso gratuito di Domenica 3 e lunedì 4 novembre. Sabato 2 novembre alle 15 si terrà lo spettacolo itinerante "Le Donne di Vasari": attraverso la voce di quattro figure femminili del periodo Niccolosa Bacci, Plautilla Nelli, Properzia de Rossi e Sofonisba Anguissola, verrà riscoperto il contributo femminile nell'arte e nella storia. Si tratta di Donne che, pur in un'epoca dominata dagli uomini, sono riuscite a lasciare un segno indelebile. Ogni racconto verrà introdotto da un breve prologo di Giorgio Vasari tra i primi a riconoscere il loro talento e a celebrarlo nella sua opera più famosa "Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori".

