La Toscana guarda al Giubileo 2025 | incontro a Santa Croce nella Giornata della Fraternità

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Firenze, 26 ottobre 2024 - Laaldele cerca nel turismo spirituale un’opportunità di nuova accoglienza e di sviluppo sostenibile. Se n'è parlato ieri pomeriggio nel cenacolo del complesso monumentale dinel corsoquinta, promossa dall’Opera di, con la Comunità dei Francescani conventuali. A confronto studiosi, istituzioni, operatori culturali ed economici. L’iniziativa ha visto la collaborazione del Dipartimento per l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze. Unache hato prima di tutto alla prospettiva interreligiosa facendo riferimento al Documentodi Abu Dhabi, come hanno ricordato in apertura il consigliere dell’Opera, Giulio Conticelli e don Alfredo JacopozziFacoltà teologica dell’Italia Centrale.