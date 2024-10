La Ternana fa festa, la vittoria arriva al 93’. Il rigore di Cicerelli stende il Sestri Levante (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sestri Levante 0 Ternana 1 Sestri Levante (3-5-2): Anacoura; Primasso (47’st Pittino), Valentini, Montebugnoli; Podda, Rosetti (28’st Raggio Garibaldi), Brunet (47’st Durmush), Conti, Furno; Clemenza, Pavanello (15’st Parravicini). A disp.: Sias, Fusco, De Felice, Nenci, Sgambelluri, Calloni, Brugognone. All.: Scotto. Ternana (3-4-1-2): Vannucchi; Loiacono (34’ st Patanè), Capuano, Maestrelli; Donati, De Boer, Romeo (37’ pt Aloi), Martella (24’st Tito); Donnarumma (24’st Curcio), Cicerelli; Cianci. A disp.: Vitali, Franchi, Casasola, Krastev, Carboni, Ferrara, Mattheus. All.: Abate. ARBITRO: Ramondino di Palermo. Marcatore: 48’st Cicerelli rigore Espulso Montebugnoli al 91’. Ammoniti: Rosetti, Pavanello, Maestrelli, Loiacono. Recupero: pt 5’, st 7’. Sport.quotidiano.net - La Ternana fa festa, la vittoria arriva al 93’. Il rigore di Cicerelli stende il Sestri Levante Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024)(3-5-2): Anacoura; Primasso (47’st Pittino), Valentini, Montebugnoli; Podda, Rosetti (28’st Raggio Garibaldi), Brunet (47’st Durmush), Conti, Furno; Clemenza, Pavanello (15’st Parravicini). A disp.: Sias, Fusco, De Felice, Nenci, Sgambelluri, Calloni, Brugognone. All.: Scotto.(3-4-1-2): Vannucchi; Loiacono (34’ st Patanè), Capuano, Maestrelli; Donati, De Boer, Romeo (37’ pt Aloi), Martella (24’st Tito); Donnarumma (24’st Curcio),; Cianci. A disp.: Vitali, Franchi, Casasola, Krastev, Carboni, Ferrara, Mattheus. All.: Abate. ARBITRO: Ramondino di Palermo. Marcatore: 48’stEspulso Montebugnoli al 91’. Ammoniti: Rosetti, Pavanello, Maestrelli, Loiacono. Recupero: pt 5’, st 7’.

