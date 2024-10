Spazionapoli.it - La rinascita di Lukaku e Anguissa, Olivera domina e Meret salva: le super pagelle di Milan-Napoli

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ledi, sfida che ha visto trionfare gli azzurri per 2-0:di, dominio diAncora una vittoria, l’ottava in Serie A e la nona in stagione. Ancora un clean sheet, il nono in 12 partite. Ilha lasciato anche San Siro con i 3 punti, in una serata di festa assoluta per gli azzurri. Siamo, praticamente, a novembre e gli azzurri si ritrovano momentaneamente a + 7 dall’Inter (che giocherà oggi con l’Empoli), a + 8 dalla Juventus (impegnata in casa col Parma) e a + 9 da Fiorentina, Atalanta e Lazio, che hanno ancora una gara da giocare. E’ invece sprofondato a -11 il, che avrà l’asterisco della partita da recuperare con il Bologna. Anche in caso di vittoria i rossoneri si porterebbero comunque solamente a -8. Un distacco importante dalle inseguitrici, che rappresenta però solamente l’inizio del percorso.