Inter, Frattesi: "Non posso segnare sempre, ogni partita sembra decidere se sono bravo o meno" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Davide Frattesi, centrocampista dell`Inter a segno con una doppietta nella vittoria per 3-0 sul campo dell`Empoli, ha parlato a Dazn nel post Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Davide, centrocampista dell`a segno con una doppietta nella vittoria per 3-0 sul campo dell`Empoli, ha parlato a Dazn nel post

Inter, Frattesi: "Non posso segnare sempre, ogni partita sembra decidere se sono bravo o meno"

Davide Frattesi, centrocampista dell`Inter a segno con una doppietta nella vittoria per 3-0 sul campo dell`Empoli, ha parlato a Dazn nel post partita: `Bellissima la.

Vittoria esterna per l'Inter che, nella decima giornata di Serie A, batte l'Empoli 3-0. A decidere la partita la doppietta di Frattesi, a segno al 50' e al 67' minuto, e il gol ...

