Enduro Uisp Il Moto Club Vallesina ‘L Albanesi’ conquista il trofeo Italia a squadre

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il team jesino Lorenzo Stella, Edoardo Carloni e Diego Orlandi ha portato al successo le Marche neldelle Regioni eto un ottimo secondo posto nella classifica riservata ai team, 30 ottobre 2024 – Con i due giorni di gare disputate a Mulazzo in provincia di Massa-Carrara in occasione deldelle Regionisi è conclusa la stagione agonistica 2024 deljesino. E’ stata una gara molto impegnativa e di altissimo livello, allestita dal localeAlta Lunigiana, sia per le prove speciali molto selettive sia per la tanta pioggia. Fai clic qui per vedere lo slideshow. Il maltempo, infatti, ha incessantemente colpito la zona nei giorni precedenti ed il sabato rendendo la competizione impegnativa per tutti, tant’è che degli oltre 170 piloti al via sono stati in molti quelli che si sono ritirati.