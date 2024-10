Elena Ugolini in visita a Traversara:: "Regione responsabile dell’accaduto" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Elena Ugolini, candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Emilia Romagna, rispondendo all’invito di Gianluca Sardelli, portavoce del comitato alluvionati di Traversara, ieri mattina è stata nella frazione di Bagnacavallo duramente colpita dall’alluvione del 19 settembre. Le case sventrate, le strade quasi inesistenti e i campi ancora pieni di fango hanno fatto da contorno a una prima chiacchierata che la candidata ha fatto con alcuni residenti, per poi trasferirsi al bar di Traversara dove ad accoglierla c’erano un centinaio di persone. "Un invito personale – spiega Sardelli – che ho fatto tramite facebook: la prof Ugolini è stata la prima a rispondere e per questo è qui. Vedremo se anche Michele de Pascale farà altrettanto". Ilrestodelcarlino.it - Elena Ugolini in visita a Traversara:: "Regione responsabile dell’accaduto" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), candidata del centrodestra alla presidenza dellaEmilia Romagna, rispondendo all’invito di Gianluca Sardelli, portavoce del comitato alluvionati di, ieri mattina è stata nella frazione di Bagnacavallo duramente colpita dall’alluvione del 19 settembre. Le case sventrate, le strade quasi inesistenti e i campi ancora pieni di fango hanno fatto da contorno a una prima chiacchierata che la candidata ha fatto con alcuni residenti, per poi trasferirsi al bar didove ad accoglierla c’erano un centinaio di persone. "Un invito personale – spiega Sardelli – che ho fatto tramite facebook: la profè stata la prima a rispondere e per questo è qui. Vedremo se anche Michele de Pascale farà altrettanto".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Elena Ugolini in visita a Pavullo: "Scuola, sanità e commercio. Ora la montagna va valorizzata"; Elena Ugolini a Ravenna: "In Emilia Romagna serve concretezza: dalla manutenzione dei fiumi alle infrastrutture"; Elena Ugolini si presenta. Sostenuta dal centrodestra alle regionali, è in visita a Ravenna; La candidata alla presidenza della Regione Elena Ugolini in visita a Ravenna. "Questa è una città che può dare tantissimo all'Emilia-Romagna"; Ugolini in visita al carcere di Parma, “straordinario sforzo degli agenti, il carcere sia luogo rieducativo”; Regionali: primo incontro tra Elena Ugolini e il centrodestra, priorità all'alluvione; Leggi >>>

Elena Ugolini in visita a Traversara:: "Regione responsabile dell’accaduto"

(ilrestodelcarlino.it)

Elena Ugolini, candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Emilia Romagna, rispondendo all’invito di Gianluca Sardelli, portavoce del comitato alluvionati di Traversara, ieri mattina è st ...

Il caos delle concessioni demaniali. Ugolini: "Non faccio promesse"

(ilrestodelcarlino.it)

Nella fossa dei leoni. Davanti ad una platea gremita dai bagnini in rappresentanza di Sib Confcommercio, Fiba Confesercenti, Confartigianato Balneari, Cna, LegaCoop e Oasi, oltre ad una rappresentativ ...

Elena Ugolini in visita a Pavullo: "Scuola, sanità e commercio. Ora la montagna va valorizzata"

(msn.com)

Queste le parole di Elena Ugolini, la candidata civica all’elezioni regionali del 17/18 novembre, che ieri ha incontrato il sindaco di Pavullo Davide Venturelli. "Ho deciso di dedicare gran ...

Dalla studentessa bolognese all’avvocato degli alluvionati: la squadra civica di Elena Ugolini

(bergamo.corriere.it)

Video Elena Ugolini Video Elena Ugolini

La lista della candidata governatrice mette insiemevolti noti della politica extra-partiti e personalità dell’associazionismo. Tra i punti in programma un piano straordinario per i giovani ...