È morta Teri Garr, la tedesca svampita di “Frankenstein Jr”: “Per tre anni non ho detto nulla della mia sclerosi multipla. Avevo paura di non trovare lavoro” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Hollywood in lutto. È morta a 79 anni Teri Garr, “circondata da familiari e amici”, ha detto la sua addetta stampa Heidi Schaeffer. L’eccentrica attrice comica ha partecipato a diversi film di Elvis Presley per poi diventare coprotagonista di autentici film cult come “Frankenstein Junior” e “Tootsie”. L’attrice era malata di sclerosi multipla, nel gennaio del 2007 era stata pure operata a seguito di un aneurisma. La star ha iniziato a sentire “un piccolo bip o ticchettio” nella gamba destra. Cominciò nel 1983 e alla fine si diffuse anche al braccio destro, ma l’attrice sentiva di poterci convivere. Nel 1999 i sintomi erano diventati così gravi che consultò un medico. La diagnosi: sclerosi multipla. Per tre anni Garr non rivelò la sua malattia. “Avevo paura di non trovare lavoro”, spiegò in un’intervista del 2003. Ilfattoquotidiano.it - È morta Teri Garr, la tedesca svampita di “Frankenstein Jr”: “Per tre anni non ho detto nulla della mia sclerosi multipla. Avevo paura di non trovare lavoro” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Hollywood in lutto. Èa 79, “circondata da familiari e amici”, hala sua addetta stampa Heidi Schaeffer. L’eccentrica attrice comica ha partecipato a diversi film di Elvis Presley per poi diventare coprotagonista di autentici film cult come “Junior” e “Tootsie”. L’attrice era malata di, nel gennaio del 2007 era stata pure operata a seguito di un aneurisma. La star ha iniziato a sentire “un piccolo bip o ticchettio” nella gamba destra. Cominciò nel 1983 e alla fine si diffuse anche al braccio destro, ma l’attrice sentiva di poterci convivere. Nel 1999 i sintomi erano diventati così gravi che consultò un medico. La diagnosi:. Per trenon rivelò la sua malattia. “di non”, spiegò in un’intervista del 2003.

Morta Teri Garr, l'indimenticabile Inga di «Frankenstein Junior»

L'attrice è morta martedì 29 otobre di sclerosi multipla. Negli ultimi anni aveva combattuto altri problemi di salute

È morta l'attrice Teri Garr, l'indimenticabile Inga in Frankenstein Junior

Lutto nel mondo del cinema: è morta a 79 anni l'attrice Teri Garr, candidata all'Oscar per la pellicola Tootsie e nota per aver ricoperto il ruolo di Inga nel film di Mel Brooks, Frankenstein Junior.

Morta l'attrice Teri Garr, l'indimenticabile Inga in Frankenstein Junior

Morta l'attrice Teri Garr indimenticabile Inga di Frankenstein Junior e Tootsie: aveva 79 anni, la carriera

Teri Garr è morta a 79 anni: l'attrice si era ritirata dopo la diagnosi di sclerosi multipla. Il ruolo di Inga in Frankenstein Junior diventò iconico