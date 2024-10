“E dopo questa chiudete tutto”. Scandalo al Grande Fratello: Shaila e Lorenzo, ancora loro (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ormai Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non si nascondono più. dopo un periodo di incertezze e ripensamenti, l’ex Velina di Striscia La Notizia sembra aver finalmente chiarito i propri sentimenti ed è tornata tra le braccia del modello, lasciando esplodere la passione. Durante i giorni trascorsi a Madrid nella Casa del Gran Hermano, i due gieffini si sono avvicinati fino al punto di scambiarsi un bacio, e al loro ritorno in Italia il gruppo ha appreso della loro relazione ormai alla luce del sole. Le reazioni di Helena Prestes e Javier Martinez, che avevano iniziato a conoscere meglio sia Lorenzo che Shaila, non sono di certo passate inosservate. Tuttavia, ora che la loro storia è pubblica, la ballerina e il modello hanno deciso di vivere tutto senza più nascondersi. E proprio nelle ultime ore, il loro comportamento ha scatenato un nuovo dibattito sul web. Tuttivip.it - “E dopo questa chiudete tutto”. Scandalo al Grande Fratello: Shaila e Lorenzo, ancora loro Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) OrmaiGatta eSpolverato non si nascondono più.un periodo di incertezze e ripensamenti, l’ex Velina di Striscia La Notizia sembra aver finalmente chiarito i propri sentimenti ed è tornata tra le braccia del modello, lasciando esplodere la passione. Durante i giorni trascorsi a Madrid nella Casa del Gran Hermano, i due gieffini si sono avvicinati fino al punto di scambiarsi un bacio, e alritorno in Italia il gruppo ha appreso dellarelazione ormai alla luce del sole. Le reazioni di Helena Prestes e Javier Martinez, che avevano iniziato a conoscere meglio siache, non sono di certo passate inosservate. Tuttavia, ora che lastoria è pubblica, la ballerina e il modello hanno deciso di viveresenza più nascondersi. E proprio nelle ultime ore, ilcomportamento ha scatenato un nuovo dibattito sul web.

