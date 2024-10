Docenti senza stipendio per 2 mesi: “Abbiamo dovuto chiedere prestiti ad amici e parenti” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Docenti senza stipendio per due mesi. Un problema tecnico che però ha scosso tantissimi insegnanti, sia di ruolo che supplenti. Proprio una precaria siciliana ha raccontato l'incredibile situazione al quotidiano La Stampa. L'articolo Docenti senza stipendio per 2 mesi: “Abbiamo dovuto chiedere prestiti ad amici e parenti” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024)per due. Un problema tecnico che però ha scosso tantissimi insegnanti, sia di ruolo che supplenti. Proprio una precaria siciliana ha raccontato l'incredibile situazione al quotidiano La Stampa. L'articoloper 2: “ad” .

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Docenti senza stipendio per 2 mesi: “Abbiamo dovuto chiedere prestiti ad amici e parenti”; Presa di servizio personale docente e Ata. Chi deve presentarsi a scuola il 2 settembre (SCHEDA); Supplenze 2024 da interpello, assunti anche docenti senza titolo: stipendio senza punteggio. Quando si può valutare; Scuola, NoiPA sposta gli Accrediti al 28 ottobre [DATA UFFICIALE]. Docenti e ATA senza Stipendi da 2 mesi; Calendario inizio anno scolastico 2024-25 e presa di servizio docenti e Personale ATA; Rinunce, ripetizioni e ansia per gli insegnanti di Varese senza stipendio da 3 mesi; Leggi >>>

Scuola, l’odissea della prof rimasta mesi senza stipendio per un “tilt” tecnico: “Migliaia come me, domani sciopereremo”

(msn.com)

Eloisa Aquilina, agrigentina costretta a trasferirsi a Lampedusa per lavorare: «È stato umiliante, molti si sono indebitati, altri per non usare l’auto si ...

Scuola, NoiPA sposta gli Accrediti al 28 ottobre [DATA UFFICIALE]. Docenti e ATA senza Stipendi da 2 mesi

(msn.com)

C’è ancora variabilità nelle date di accredito degli stipendi di Docenti e ATA, personale della scuola in attesa delle mensilità di settembre e ottobre. Sì perchè non a tutti è stato ‘garantito’ lo st ...

Un’altra docente senza stipendio da due mesi: “Ho solo 200 euro sul conto, se la situazione non cambia tornerò al mio paese”

(orizzontescuola.it)

Un’insegnante di sostegno di una scuola primaria in Veneto, che non riceve lo stipendio da due mesi ha espresso il proprio disagio, riportato dal Corriere Adriatico. “Sono due mesi che non ricevo lo s ...

Docenti senza stipendio da quasi due mesi, lanciata petizione: "Teatrino della carta docente mentre in migliaia fanno la fame"

(informazione.it)

Alcuni docenti neoimmessi in ruolo e precari, a metà ottobre, non hanno ancora ricevuto lo stipendio. A farsi portavoce di 1700 insegnanti è una docente, che ha lanciato una petizione su Change.org pe ...