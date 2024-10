Ilnapolista.it - Di Lorenzo: «Alla fine il lavoro paga. Vogliamo dedicare la vittoria a Maradona»

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il capitano del Napoli, Giovanni Diha parlato in conferenza stampa dopo lacontro il Milan Le parole di Di«La gara di stasera ci lascia delle sensazioni positive. Nello spogliatoio abbiamo esultato perché è unaimportante in uno stadio che sappiamo come spinge il Milan. Anche le altre gare sono difficili da affrontare come questa. Siamo arrivati bene a questa gara affrontandola nel migliore dei modi. Ci siamo difesi bene capendo quando fare blocco basso oppure alti, tutti hanno dato il 100%. Usciamo da questo stadio con molte sensazioni positive. Leao è un grande calciatore così come Okafor, abbiamo fatto undifensivo di squadra. Siamo contento deldifensivo di tutti, vedere Matteo, Pasquale e Khvicha difendere così è una bella cosa. Vederli sacrificarsi per la squadra è molto importante».