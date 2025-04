Internews24.com - Arnautovic, pagelle da non credere in Inter Cagliari: ecco cosa dicono i giornali, spunta quel voto…

Leggi su Internews24.com

di Lorenzo Boscada nonper il bomber nerazzurro inin edicola questa mattina,anche.Marko– ormai non ci sono troppi dubbi – è stato il migliore in campo. Sua la firma del primo gol nerazzurro del definitivo 3-1 finale, da abbinare ad ottime giocate e un indubbio contributo alla squadra. Questa mattina i principalisportivi lo lodano così.le sue, sfilza di sette e mezzo per lui:Gazzetta dello Sport –7.5 – «Gol e assist. Non troppo tempo fa sbagliava tutto e usciva a testa bassa. Stavolta gli piove in testa un’ovazione. Un jolly in più per Inzaghi».Corriere dello Sport –7.5 – «Ormai è una certezza. Stavolta non solo sblocca il risultato, ma serve pure un babà a Lautaro.