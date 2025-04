Mistermovie.it - Che Tempo Che Fa: Stasera Whoopi Goldberg, Ligabue e Guadagnino Infiammano il NOVE!

Leggi su Mistermovie.it

, sintonizzati sulalle 19:30 (e in streaming su discovery+) per una nuova imperdibile puntata di "CheChe Fa" con Fabio Fazio! Preparati a un mix esplosivo di ospiti eccezionali che spazieranno dal cinema alla musica, pronti a regalarti emozioni e spunti di riflessione.: Da Il Colore Viola a Sister Act 3, un'Icona Si RaccontaPreparati ad accogliere una leggenda:! L'attrice, una delle poche ad aver conquistato l'EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony Award), condividerà aneddoti sulla sua straordinaria carriera, dai successi come Il colore viola e Ghost fino all'attesissimo Sister Act 3. Non perderti i suoi racconti e la sua energia contagiosa!Luciano: 35 Anni di Musica e un Album Storico da CelebrareQuest'anno, Lucianofesteggia ben 35 anni di carriera e i 30 anni del suo iconico album Buon Compleanno Elvis.