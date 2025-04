Vuelle sfida Cantù Bucarelli e Leka pronti al riscatto in un match cruciale

Vuelle cerca riscatto su un campo difficile, quello di Desio dove gioca Cantù in attesa del nuovo palasport che rimpiazzerà il vecchio Pianella. Una partita tosta, con l’Acqua San Bernardo che deve difendere il terzo posto e vuole anche riscattare la batosta dell’andata. A dispetto del sentimento che aleggia nell’ambiente pesarese, che non sembra più troppo propenso a credere nelle possibilità della Vuelle di vivere una post-season da protagonista, Lorenzo Bucarelli appare ancora animato da una forte fiducia nelle potenzialità della squadra. Oltretutto, sarà il grande ex avendo militato nella formazione brianzola nelle ultime tre annate prima di approdare a Pesaro, per cui le sue motivazioni oggi saranno al massimo: "Sarà una partita molto difficile, su un campo caldo e contro una squadra forte come Cantù. Ilrestodelcarlino.it - Vuelle sfida Cantù: Bucarelli e Leka pronti al riscatto in un match cruciale Leggi su Ilrestodelcarlino.it Oggi alle 18 lacercasu un campo difficile, quello di Desio dove giocain attesa del nuovo palasport che rimpiazzerà il vecchio Pianella. Una partita tosta, con l’Acqua San Bernardo che deve difendere il terzo posto e vuole anche riscattare la batosta dell’andata. A dispetto del sentimento che aleggia nell’ambiente pesarese, che non sembra più troppo propenso a credere nelle possibilità delladi vivere una post-season da protagonista, Lorenzoappare ancora animato da una forte fiducia nelle potenzialità della squadra. Oltretutto, sarà il grande ex avendo militato nella formazione brianzola nelle ultime tre annate prima di approdare a Pesaro, per cui le sue motivazioni oggi saranno al massimo: "Sarà una partita molto difficile, su un campo caldo e contro una squadra forte come

Potrebbe interessarti anche:

Vuelle Bucarelli : "Io play? Una sfida tecnica"

Vuelle La sfida a Bologna per pochi fortunati

La Rinascita nella tana di Cantù. Grande sfida per il secondo posto

Ne parlano su altre fonti Vuelle sfida Cantù: Bucarelli e Leka pronti al riscatto in un match cruciale. Sfida verità per la VL Pesaro: "Contro Cantù in palio punti pesanti". Bucarelli: "Abbiamo fame di riscatto". A2 - Cantù, Brienza: «Pesaro squadra forte e in salute ma vogliamo la rivincita». Vuelle Bucarelli: "Io play? Una sfida tecnica". LNP: Pesaro mostra le sue qualità e vince contro Cantù, le pagelle. La versione più bella: Carpegna Prosciutto travolge Cantù, la sfida finisce 90-67 per la Vuelle.

Come riportato da sport.quotidiano.net: Vuelle, Bucarelli getta il cuore oltre l’ostacolo - Bucarelli c’è. Lo spirito guerriero del toscano lo spinge ... punto di forza dei romagnoli. Tre gli ex della sfida odierna: ennesimo ritorno in città di Daniele Cinciarini, che a 41 anni rappresenta ...

Ne dà notizia msn.com: Vuelle, Bucarelli getta il cuore oltre l’ostacolo - Bucarelli c’è. Lo spirito guerriero del toscano ... punto di forza dei romagnoli. Tre gli ex della sfida odierna: ennesimo ritorno in città di Daniele Cinciarini, che a 41 anni rappresenta ...

Ne dà notizia ilrestodelcarlino.it: Vuelle, Bucarelli getta il cuore oltre l’ostacolo - Oggi, palla a due alle 20, contro Forlì: Pesaro animata dallo spirito guerriero del giocatore infortunato che vuole proprio esserci Bucarelli ... Tre gli ex della sfida odierna: ennesimo ritorno ...