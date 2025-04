Lanazione.it - Zenith Prato batte Pistoiese 1-0: decisivo il gol di Cellai

(4-4-2): Cecchini; Tofanari, Mazzei (82’ Boccia), Bertolo, Maloku; Diodato (65’ Stickler), Maldonado, Grilli (57’ Greselin), Kharmoud (57’ Basanisi); Simeri (69’ Sparacello), Pinzauti. A disposizione: Mosti, Polvani, Giometti, Foresta. All. Villa.(4-3-1-2): Brunelli; Fiaschi, Tempestini, Pupeschi, Messini (90’ Casini); Saccenti, Nistri (80’ Moussaid), Cecchi; Kouassi (66’ Rosi);(78’ Longo), Falteri (72’ Toccafondi). A disposizione: Landini, Fiore, Mertiri, Toci. All. Settesoldi. Arbitro: Morello di Tivoli. Reti: 21’. Altra impresa della, che in uno degli anticipi della 34esima giornata del girone D di serie D si impone di misura in casa della. Decide la partita un gol realizzato nel primo tempo da, che fa salire a quota 36 gli amaranto, momentaneamente fuori dalla griglia play out (in attesa delle sfide odierne).