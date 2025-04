Imolese sfida United Riccione obiettivo vittoria per tornare a sorridere

Imolese, che alle ore 15 a Imola attende lo United Riccione, fanalino di coda assieme al Fiorenzuola e assetato di punti salvezza per regalarsi ancora qualche speranza di mantenere la categoria. Per l’Imolese questa, invece, non è mai stata in discussione, anche se l’obbiettivo reale del gruppo, i playoff, già da tempo si sono allontanati, relegando la squadra di Gianni D’Amore in quel limbo sicuro e tranquillo da problemi di classifica ma allo stesso tempo povero di ambizioni. Un obbiettivo importante però resta, quello di tornare a vincere in casa, dove da troppo tempo (oltre un mese e mezzo) l’Imolese è a secco e dove nel 2025 Raffini e compagni hanno trionfato una volta sola (contro il Lentigione), a fronte di 4 pareggi e 2 sconfitte. Sport.quotidiano.net - Imolese sfida United Riccione: obiettivo vittoria per tornare a sorridere Leggi su Sport.quotidiano.net Contro l’ultima della classe per regalare un sorriso al Galli e alla sua gente. Ha il dovere di farlo oggi l’, che alle ore 15 a Imola attende lo, fanalino di coda assieme al Fiorenzuola e assetato di punti salvezza per regalarsi ancora qualche speranza di mantenere la categoria. Per l’questa, invece, non è mai stata in discussione, anche se l’obbiettivo reale del gruppo, i playoff, già da tempo si sono allontanati, relegando la squadra di Gianni D’Amore in quel limbo sicuro e tranquillo da problemi di classifica ma allo stesso tempo povero di ambizioni. Un obbiettivo importante però resta, quello dia vincere in casa, dove da troppo tempo (oltre un mese e mezzo) l’è a secco e dove nel 2025 Raffini e compagni hanno trionfato una volta sola (contro il Lentigione), a fronte di 4 pareggi e 2 sconfitte.

Potrebbe interessarti anche:

Manchester United-Manchester City LIVE - formazioni ufficiali : fuori Zirkzee - Hojlund sfida Marmoush

Balleello - Geroni e Montanaro affondano la diretta rivale San Marino. All’orizzonte la sfida con l’Imolese. Sasso Marconi - a forza tre fuori dalla zona rossa

Sfida Napoli-Chelsea per Garnacho : United pronto a cederlo - ma c’è una condizione

Ne parlano su altre fonti Imolese sfida United Riccione: obiettivo vittoria per tornare a sorridere. Derby della salvezza: San Marino e United Riccione in trasferta per evitare la retrocessione. Campionato Serie D: San Marino e United Riccione in lotta per la salvezza. United Riccione all'ultimo posto: sconfitta con Sasso Marconi complica la salvezza. Calcio: Giallorossi a caccia di tre punti: domani la sfida allo United Riccione. San Marino sfida la Pistoiese: punti cruciali per la salvezza in Serie D.

Ne dà notizia ilrestodelcarlino.it: Campionato Serie D: San Marino e United Riccione in lotta per la salvezza - La quart'ultima giornata di Serie D vede San Marino e United Riccione impegnate in sfide cruciali per la salvezza.

A riportarlo è ilrestodelcarlino.it: United Riccione all'ultimo posto: sconfitta con Sasso Marconi complica la salvezza - Lo United Riccione è ultimo in classifica dopo la sconfitta con Sasso Marconi. La salvezza è ora una sfida ardua.

Secondo quanto riportato da msn.com: Ex giocatori dello United Riccione denunciano gestione discutibile e promesse non mantenute - Gli ex giocatori dello United Riccione criticano le gestioni di Cassese e Tranquilli per promesse non mantenute e problemi finanziari.