Sport.quotidiano.net - Lazio-Empoli Primavera: pareggio al Formello, Empoli resta terzultima

Leggi su Sport.quotidiano.net

: Renzetti (77’ Cipriani), Bordon R., Nazzaro, Bordon F., Gelli (69’Cuzzarella), Di Tommaso, D’Agostini (69’ Sulejmani), Munoz (88’ Santagostino), Serra, Zazza, Milani. All.: Pirozzi.: Vertua, Moray, Falcusan, Mannelli, EL Biache, Barsotti (89’ Egan), Baralla (85’ Huqi), Matteazzi, Baud Banaga (61’ Di Leva), Popov (61’ Tordiglione), Gravelo (85’ Zanaga). All.: Filippeschi. Arbitro: Recchia di Brindisi.Reti: 32’ Nazzaro (L); 72’ Barsotti. ROMA – Ladell’esce indenne dalTraining Ground contro la, maa tre lunghezze dal Bologna, contro cui in questo momento a cinque giornate dal termine disputerebbe il play-out salvezza. Nella prima frazione partono meglio i romani, che dopo aver fatto i conti con due strepitosi interventi di Vertua, al 32’ passano con Nazzaro, che trova l’angolino al volo dopo una respinta stavolta imprecisa di Vertua.