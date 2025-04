Posillipo emozione al circolo Targa per il capitano Toto

Toto Marino sarà. Ilmattino.it - Posillipo, emozione al circolo: «Targa per il capitano Toto» Leggi su Ilmattino.it La mano destra che afferra la pagaia, la sinistra che si intuisce appena ma spinge con forza la pala nell'acqua. Il numero 8 sul caschetto e sul pettorale. AntonioMarino sarà.

Potrebbe interessarti anche:

Vincita pazzesca al Gratta e Vinci : il fortunato sviene per l’emozione - cifra incredibile

Napoli - l’ex Inler : “Un’emozione tornare al Maradona”

Marcella Bella emoziona cantando L’emozione non ha voce : l’omaggio e l’abbraccio al fratello Gianni presente all’Ariston

Ne parlano su altre fonti Posillipo, emozione al circolo: «Targa per il capitano Toto». Circolo Nautico Posillipo: presentata la squadra, domani esordio in A1 alla 'Scandone' contro la RN Florentia. Nisida, un campo acquatico per gli atleti: «Progetto in memoria del babycampione». “CERIMONIA DELLE ONORIFICENZE” E “FESTA DELLA SCHERMA” - GRANDE PARTECIPAZIONE PER L'EVENTO AL CIRCOLO POSILLIPO TRA PREMIAZIONI E CONTENUTI. Navigare 2022 a Napoli: il grande salone della nautica al Circolo Nautico Posillipo con accesso libero e prove in mare. Pallanuoto, Posillipo under 16 campione d'Italia.

Posillipo, emozione al circolo: «Targa per il capitano Toto» - La mano destra che afferra la pagaia, la sinistra che si intuisce appena ma spinge con forza la pala nell'acqua. Il numero 8 sul caschetto e sul pettorale. Antonio Toto Marino ...

Come indicato da napolivillage.com: C.N.Posillipo, Inaugurata la Palestra intitolata ad Antonio Marino - Si è tenuta stamane al Circolo Nautico Posillipo, l’inaugurazione della palestra sociale ristrutturata, intitolata alla memoria di Antonio Marino ...

Come si legge su ilmattino.it: Circolo Posillipo, palestra intitolata ad Antonio Marino canoista morto in scooter - «Un campione non solo nello sport, ma nella vita». Come ricorda a giusta ragione Aldo Campagnola, presidente del Circolo Nautico Posillipo, che domani alle 11 ...