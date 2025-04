Samb a Teramo per la promozione in Serie C sfida decisiva contro la seconda in classifica

Samb. A Teramo, contro la seconda della classe Eusepi e compagni cercano il successo che sancirebbe la matematica promozione in Serie C. Ma anche la formazione di casa ha come obiettivo i tre punti per ridurre a quattro le distanze dalla capolista e giocarsi così le ultime chances di aggancio e sorpasso ai rossoblù nelle ultime tre giornate di campionato. La Samb ha due risultati su tre a disposizione ma soprattutto la consapevolezza di portare la gara dalla sua parte come ha sempre fatto negli scontri diretti. Palladini dovrà fare a meno solo di Candellori. Gli ultimi accertamenti svolti dal centrocampista di Castorano evidenziano la completa guarigione dall’infortunio muscolare occorsogli a febbraio nel match di Riano contro la Roma City. Il tecnico rossoblù recupera Zini e Paolini e con ogni probabilità adotterà l’atteggiamento tattico di Senigallia con il 2004 Chiatante sulla linea dei tre a ridosso di Eusepi. Ilrestodelcarlino.it - Samb a Teramo per la promozione in Serie C: sfida decisiva contro la seconda in classifica Leggi su Ilrestodelcarlino.it E’ il primo match point della. Aladella classe Eusepi e compagni cercano il successo che sancirebbe la matematicainC. Ma anche la formazione di casa ha come obiettivo i tre punti per ridurre a quattro le distanze dalla capolista e giocarsi così le ultime chances di aggancio e sorpasso ai rossoblù nelle ultime tre giornate di campionato. Laha due risultati su tre a disposizione ma soprattutto la consapevolezza di portare la gara dalla sua parte come ha sempre fatto negli scontri diretti. Palladini dovrà fare a meno solo di Candellori. Gli ultimi accertamenti svolti dal centrocampista di Castorano evidenziano la completa guarigione dall’infortunio muscolare occorsogli a febbraio nel match di Rianola Roma City. Il tecnico rossoblù recupera Zini e Paolini e con ogni probabilità adotterà l’atteggiamento tattico di Senigallia con il 2004 Chiatante sulla linea dei tre a ridosso di Eusepi.

