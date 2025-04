Sport.quotidiano.net - Polisportiva Galli trionfa a Cagliari: vittoria decisiva per i playoff

Lachiude col botto la regular season, vincendo acontro la Virtus col punteggio di 63-79. Le isolane erano in ballo per icon la ’cugina’ Selargius. Una gara giocata con intelligenza e mordente, di fatto dominata, fatta eccezione per l’inizio del secondo tempino con la riscossa suonata dall’ex sangiovannese Mounia El Habbab e da Valcheva. Ma il vantaggio di 8 punti della Virtus è durato poco, lasotto la spinta di Cruz, Lazzaro, Mioni e Policari ha reagito, prendendo il metronomo della sfida e lanciandosi verso unameritata, che ha riscattato la sconfitta di un punto con la Costa (58-59). "Unache ci voleva per il morale - commenta il direttore sportivo Andrea Franchini - in preparazione aidi sabato 19 aprile - Ho visto la squadra in condizioni smaglianti e determinante, forte e decisa in difesa e precisa nel tiro".