Koopmeiners si è tolto di dosso l’etichetta di mister 51 milioni gol e non solo ora è un’arma in più per Tudor

Koopmeiners si è tolto di dosso l'etichetta di mister 51 milioni: gol e non solo, ora è un'arma in più per Tudor. Così diventa un elemento prezioso

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha dedicato ampio spazio a Teun Koopmeiners, centrocampista di proprietà della Juventus arrivato in estate dall'Atalanta per 51 milioni di euro.

Secondo il quotidiano l'olandese col Lecce ha iniziato a togliersi questa pesante etichetta, a giocare più libero mentalmente e a trovare la via della rete, oltre a partecipare in maniera più attiva e convincente alla manovra bianconera. Ora è un'arma in più.

Il quotidiano calcioblog.it ha riportato che: L’emittente svela in diretta tv: ‘Koopmeiners sta avendo dei colloqui con Tudor per questo motivo’ - Eppure, è sulla testa che si gioca la partita vera: Koopmeiners deve scrollarsi di dosso l’ansia di una piazza esigente come Torino e tornare a divertirsi in campo. La grinta e la visione di ...

Dalle pagine di tuttojuve.com si apprende che: Gazzetta - Koopmeiners dosato - Su Gazzetta si parla di Koopmeiners, ha giocato con continuità e ha goduto anche lui a lungo della fiducia di Motta, senza però riuscire quasi mai a ripetere le gesta esibite con la Dea.

Come si legge su juvenews.eu: Pavan: “Koopmeiners non si è adattato al mondo Juve” - Massimo Pavan ha parlato del centrocampista Teun Koopmeiners: per il giornalista, il giocatore non si sarebbe adattato all'ambiente Juventus Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato del ...