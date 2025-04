Osaka Tajani lancia Padiglione Italia

Tajani ha inaugurato a Osaka il Padiglione Italia all'Expo 2025 del Giappone. Per lui una missione di due giorni. L'obiettivo è promuovere il progetto Italiano all'Expo universale,rafforzare l'export,l'internazionalizzazione delle imprese Italiane e la cultura, con il Giappone considerato un mercato prioritario extra UE dal governo. Presenti, tra gli altri, Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera,il Commissario Generale per l'Italia, Mario Vattani, mons. Fisichella. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 8.30 Il ministro degli Esteriha inaugurato ailall'Expo 2025 del Giappone. Per lui una missione di due giorni. L'obiettivo è promuovere il progettono all'Expo universale,rafforzare l'export,l'internazionalizzazione delle impresene e la cultura, con il Giappone considerato un mercato prioritario extra UE dal governo. Presenti, tra gli altri, Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera,il Commissario Generale per l', Mario Vattani, mons. Fisichella.

Potrebbe interessarti anche:

Osaka - Tajani lancia padiglione italiano

Emilia-Romagna - Forza Italia lancia la ‘contromanovra’. E a sorpresa si collega il vicepremier Tajani

L’evento europeista. Così Tajani lancia Ancona e spinge sul porto dorico : "Fondali ancora inadeguati"

Ne parlano su altre fonti Il Made in Italy protagonista a Osaka: Tajani inaugura il Padiglione Italia. Tajani atterrato a Osaka, inaugurerà il padiglione Italia a Expo. - Vediamo, sentiamo e parliamo tantissimo. OsakaTajani lancia padiglione italiano.

In base a quanto diffuso da quotidiano.net: Antonio Tajani inaugura il Padiglione Italia all'Expo 2025 di Osaka - Il ministro Tajani inaugura il Padiglione Italia all'Expo 2025 di Osaka, promuovendo l'export e le imprese italiane in Giappone.

Il quotidiano msn.com ha riportato che: Tajani atterrato a Osaka, inaugurerà il padiglione Italia a Expo - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato a Osaka per una missione di due giorni in cui inaugurerà il Padiglione Italia di Expo 2025 e spingerà per favorire l'export e l'internazionalizzazion ...

In base alle informazioni di msn.com: Il Made in Italy protagonista a Osaka: Tajani inaugura il Padiglione Italia - Tajani inaugura il Padiglione Italia a Expo Osaka 2025 e lancia il Focus Asia-Pacifico per rafforzare l’export e la presenza del Made in Italy in Asia. #esteri #cultura #eventi #EXPO #Giappone #Osaka ...