Ternana sfida Milan Futuro Liverani cerca riscatto e playoff

Milan Futuro con questo doppio obiettivo e Fabio Liverani attende una valida risposta della squadra dopo il kappaò con il Carpi. "Abbiamo una settimana in più di conoscenza – spiega il tecnico – e dobbiamo provare a vincere, iniziando a percorrere con segnali positivi la strada verso i playoff. Cambieremo qualcosa in base alle mie idee, ma non mi piace dare vantaggi agli avversari e per giunta affronto un amico come Oddo che già mi conosce bene. La situazione non è un copia-incolla di quanto realizzammo otto anni fa (la miracolosa salvezza, ndr). La squadra può far bene la partita. Abbiamo calciatori forti come dimostra il campionato che hanno fatto e devo metterli nelle migliori condizioni". Rientra Cicerelli dopo la squalifica e c’è curiosità per vedere come sarà impiegato: "I compagni lo cercano sempre anche in allenamento ed è una cosa che lui si è conquistato con le prestazioni. Sport.quotidiano.net - Ternana sfida Milan Futuro: Liverani cerca riscatto e playoff Leggi su Sport.quotidiano.net Blindare il secondo posto e trarre preziose indicazioni. I rossoverdi fanno visita alcon questo doppio obiettivo e Fabioattende una valida risposta della squadra dopo il kappaò con il Carpi. "Abbiamo una settimana in più di conoscenza – spiega il tecnico – e dobbiamo provare a vincere, iniziando a percorrere con segnali positivi la strada verso i. Cambieremo qualcosa in base alle mie idee, ma non mi piace dare vantaggi agli avversari e per giunta affronto un amico come Oddo che già mi conosce bene. La situazione non è un copia-incolla di quanto realizzammo otto anni fa (la miracolosa salvezza, ndr). La squadra può far bene la partita. Abbiamo calciatori forti come dimostra il campionato che hanno fatto e devo metterli nelle migliori condizioni". Rientra Cicerelli dopo la squalifica e c’è curiosità per vedere come sarà impiegato: "I compagni lono sempre anche in allenamento ed è una cosa che lui si è conquistato con le prestazioni.

