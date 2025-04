Corsa della Bonifica al via ottava edizione del Memorial Stefano Montori a Ferrara

Corsa lungo le vie d'acqua della Bonifica. Oggi torna la 'Corsa della Bonifica', Corsa competitiva di 12,5 km e camminata ludico-motoria di 7,5 km che si potrà fare anche con gli amici 'a 4 zampe'. Si tratta dell'ottava edizione del 'Memorial Stefano Montori' organizzato da Uisp comitato di Ferrara e il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con il contributo di partner privati. Un evento che avrà come punto di ritrovo lo storico impianto idrovoro di Baura stamattina. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti dalle 8, partenza alle 10 con la competitiva sulla distanza dei 12,5 km, percorso che toccherà oltre il centro di Baura, quello di Pontegradella e Malborghetto, per il ritorno all'idrovoro di Baura. A seguire la ludico motoria sulla distanza dei 7,5 km. Alle 10.05 partiranno le gare giovanili della mini podistica, con cinque categorie, suddivise per le diverse distanze 300-500-1500 metri.

