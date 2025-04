Venezia Nicolussi sulla parata di Turati Bravo lui sulla punizione Partita fondamentale

Venezia, le dichiarazioni del centrocampista ex Juve Nicolussi Caviglia sul match contro il Monza Alla buona prestazione di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Venezia, nello scontro diretto salvezza contro il Monza della 32a giornata di Serie A è mancato solo il gol, negato da un intervento di Turati che ha salvato il risultato. Proprio sull’episodio, . Calcionews24.com - Venezia, Nicolussi sulla parata di Turati: «Bravo lui sulla punizione. Partita fondamentale» Leggi su Calcionews24.com , le dichiarazioni del centrocampista ex JuveCaviglia sul match contro il Monza Alla buona prestazione di HansCaviglia, centrocampista del, nello scontro diretto salvezza contro il Monza della 32a giornata di Serie A è mancato solo il gol, negato da un intervento diche ha salvato il risultato. Proprio sull’episodio, .

Potrebbe interessarti anche:

Nicolussi Caviglia Venezia - è fatta per l’obbligo di riscatto dalla Juve. Ecco quanto spenderanno i veneti

Duncan - Nicolussi Caviglia e Oristanio incontrano i tifosi del Venezia

Nicolussi Caviglia Venezia - scattato l’obbligo di riscatto del centrocampista : ecco quanto guadagna la Juve. E spunta una clausola… Novità

Ne parlano su altre fonti Resurrezione del Venezia: battuto 1-0 il Monza, la zampata di Fila rilancia i lagunari nella corsa salvezza. Venezia-Monza, la diretta live dallo stadio Penzo. Venezia, Nicolussi sulla parata di Turati: «Bravo lui sulla punizione. Partita fondamentale». Venezia-Monza 1-0, le pagelle: faro Nicolussi Caviglia, Turati si arrende a Fila. Fila affonda il Monza, il Venezia spera ancora nella salvezza.

In base a quanto diffuso da veneziatoday.it: Resurrezione del Venezia: battuto 1-0 il Monza, la zampata di Fila rilancia i lagunari nella corsa salvezza - Brutta partita al Penzo ma il Venezia riesce a portare a casa quei tanto agognati tre punti che erano l'unica speranza possibile in questo momento, i lagunari agganciano l'Empoli al terzultimo posto e ...

Come riferisce sport.virgilio.it: Venezia-Monza 1-0 pagelle: Fila firma la vittoria della disperazione, Turati super non basta, brianzoli condannati - Serie A 2024-25, 32a giornata, Venezia-Monza, 1-0, i top e flop: Fila gol decisivo nel match salvezza. Promossi Ellertsson (assist), Nicolussi-Caviglia. Disastro Caldirola e Birindelli.

Come indicato da msn.com: Il Venezia batte il Monza 1-0 e spera ancora nella salvezza - AGI - Il Venezia c'è ed è in piena corsa per la salvezza. La compagine arancioneroverde supera 1-0 il Monza nel match del Penzo, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A, e torna alla vittori ...