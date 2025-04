Pianese travolge Pineto 4 0 e conquista i play off

Pianese 4 Pineto 0 Pianese (3-4-1-2): Filippis; Ercolani (16’st Pacciardi), Indragoli (39’st Nardi), Masetti; Da Pozzo, Simeoni, Proietto (39’st Colombo), Chesti (27’st Mastropietro); Marchesi; Bacchin (39’st Falleni), Mignani.Panchina: Boer, Reali, Xhani, Ferretti, Nicoli, Spinosa, Pietrosanti, Barbetti, Giorgio. Allenatore Formisano. Pineto (4-3-3): Marone; Hadziosmanovic, De Santis, Ingrosso (1’ st Giannini), Borsoi; Germinario (1’ st Fabrizi), Lombardi (36’ Nebuloso), Schirone (28’st Gatto); Tunjov, Gambale (20’st Chakir), Bruzzaniti.Panchina: Colaiuda, Barretta, Stambolliu, Amadio, Ienco, Marafini, Marrancone. Allenatore Tisci. Arbitro: Zoppi di Firenze (Fedele-Macchi). Reti: 1’pt Bacchin, 18’pt (rig.) Mignani, 19’st Marchesi, 34’st Bacchin. Note: Ammoniti: Proietto, Ercolani, Schirone Spettatori 548. Sport.quotidiano.net - Pianese travolge Pineto 4-0 e conquista i play-off Leggi su Sport.quotidiano.net (3-4-1-2): Filippis; Ercolani (16’st Pacciardi), Indragoli (39’st Nardi), Masetti; Da Pozzo, Simeoni, Proietto (39’st Colombo), Chesti (27’st Mastropietro); Marchesi; Bacchin (39’st Falleni), Mignani.Panchina: Boer, Reali, Xhani, Ferretti, Nicoli, Spinosa, Pietrosanti, Barbetti, Giorgio. Allenatore Formisano.(4-3-3): Marone; Hadziosmanovic, De Santis, Ingrosso (1’ st Giannini), Borsoi; Germinario (1’ st Fabrizi), Lombardi (36’ Nebuloso), Schirone (28’st Gatto); Tunjov, Gambale (20’st Chakir), Bruzzaniti.Panchina: Colaiuda, Barretta, Stambolliu, Amadio, Ienco, Marafini, Marrancone. Allenatore Tisci. Arbitro: Zoppi di Firenze (Fedele-Macchi). Reti: 1’pt Bacchin, 18’pt (rig.) Mignani, 19’st Marchesi, 34’st Bacchin. Note: Ammoniti: Proietto, Ercolani, Schirone Spettatori 548.

