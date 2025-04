Internews24.com - Inzaghi Inter, scritto un clamoroso record a San Siro: ecco quante ne ha vinte, in Europa ha fatto meglio solo…

di Redazioneche spunta ila Sanper il nerazzurro, vediamopartite ha vinto, inhasolo., contro il Cagliari ieri è arrivata un’altra (ennesima) vittoria stagionale in quel di Sanper il tecnico nerazzurro. Pensare, che come riportato da La Gazzetta dello Sport, dal suo arrivo il club meneghino in casa di match ne ha vinto esattamente 54. Proprio come il Real Madrid, mentre in tutta l’solamente Liverpool e Manchester City hannosotto questo preciso aspetto.i dati in un passaggio dalla Rosea, Bayern Monaco (prossima avversaria in Champions League) avvisata:– «Dall’arrivo di, l’ne ha54 in casa in A, quanto il grande Real (solo City e Liverpool davanti, rispettivamente, con due e un passetto di più): Sanè un fortino di cemento, ora dovrà essere fedele a tanta fama e resistere all’assalto del Bayern.