OraSì sfida Herons Montecatini una battaglia per la nona vittoria in trasferta

OraSì a suonare la nona sinfonia in trasferta? La risposta spetta alla Gabrielli band che si presenterà con l’umore altissimo alle 18 a Lucca, tana degli Herons Montecatini, forte delle otto vittorie ottenute lontano dalla Romagna, molte delle quali contro le big del girone. Battere i toscani non sarà però semplice, perché ora che sono rientrati in corsa per il quarto posto, contendendoselo tra l’altro con i cugini della Gema, saranno molto motivati ed inoltre hanno un roster davvero competitivo. Rispetto all’andata ci sarà l’alapivot Paesano, uno dei migliori lunghi della B Nazionale, e la guardia lituana Kupstas, ottimo tiratore. L’OraSì scenderà comunque in campo senza pressioni e con nulla da perdere, ben sapendo che la strada per i play in passerà dalla sfida casalinga con Salerno di sabato prossimo, e che dovrà ‘tifare’ per Caserta, perché un arrivo a tre con le due formazioni campane, premierebbe i giallorossi con il dodicesimo posto, anche senza ribaltare il -5 dell’andata rimediato a Salerno. Sport.quotidiano.net - OraSì sfida Herons Montecatini: una battaglia per la nona vittoria in trasferta Leggi su Sport.quotidiano.net Riuscirà l’a suonare lasinfonia in? La risposta spetta alla Gabrielli band che si presenterà con l’umore altissimo alle 18 a Lucca, tana degli, forte delle otto vittorie ottenute lontano dalla Romagna, molte delle quali contro le big del girone. Battere i toscani non sarà però semplice, perché ora che sono rientrati in corsa per il quarto posto, contendendoselo tra l’altro con i cugini della Gema, saranno molto motivati ed inoltre hanno un roster davvero competitivo. Rispetto all’andata ci sarà l’alapivot Paesano, uno dei migliori lunghi della B Nazionale, e la guardia lituana Kupstas, ottimo tiratore. L’scenderà comunque in campo senza pressioni e con nulla da perdere, ben sapendo che la strada per i play in passerà dallacasalinga con Salerno di sabato prossimo, e che dovrà ‘tifare’ per Caserta, perché un arrivo a tre con le due formazioni campane, premierebbe i giallorossi con il dodicesimo posto, anche senza ribaltare il -5 dell’andata rimediato a Salerno.

