Original Celtic Bhoys seconda promozione consecutiva ora in C1

Original Celtic Bhoys festeggiano la seconda promozione consecutiva. Dopo il salto dalla D alla C2 della passata stagione, la formazione guidata da David Belli festeggia il passaggio in C1, aggiudicandosi la finale playoff andata in scena a Corticella: 6-3 il punteggio contro uno Sporting Bagnacavallo che ha giocato alla pari coi reggiani nel primo tempo, per poi calare parecchio alla distanza. "Sono una buona squadra, ma sapevamo che non avevano rotazioni lunghissime. Siamo perciò partiti piano, per poi allungare alla distanza e colpire a ripetizione quando i romagnoli hanno schierato il portiere di movimento" è il commento del mister. In vantaggio in avvio di gara, gli Original hanno subito la rimonta dello Sporting che è passato a condurre 2-1, per poi crescere di tono grazie anche alle parate di Zaccone e trovare l'allungo decisivo.

