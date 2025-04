Novità Napoli c’è una buona notizia per Conte manca solo l’ufficialità

Napoli arriva una buona notizia per tutto l'ambiente azzurro e, in particolare, per Antonio Conte: manca solo la conferma, che potrebbe arrivare quest'oggi in conferenza stampa.La vittoria dell'Inter contro il Cagliari non cambia i programmi. Anzi, semmai va a sottolineare la necessità di portarsi a casa i tre punti contro l'Empoli per sperare ancora nello Scudetto e mantenere, così facendo, il distacco di tre punti. Il Napoli non può mollare sul più bello e lunedì, nella sfida del Diego Armando Maradona contro i toscani, sono chiamati a una prova di forza per dimostrare a tutti che nulla è ancora deciso in vetta.manca sempre meno al calcio d'inizio del match (in programma per le ore 20:45 di lunedì, ndr), con i partenopei pronti a vendere cara la pelle e, insieme a loro, un pubblico, quello del Maradona, che sarà nuovamente sold out.

