Lewis Hamilton si scusa con Ferrari dopo le qualifiche deludenti in Bahrain Non ho fatto un buon lavoro

Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula 1, si è scusato con il team Ferrari dopo aver ottenuto soltanto la nona posizione in griglia per il Gran Premio del Bahrain 2025, nonostante gli aggiornamenti tecnici introdotti sulla SF-25 per questa tappa di campionato.Il pilota britannico ha ammesso via radio nel team radio post-qualifica di non aver fatto abbastanza, dichiarandosi dispiaciuto: “Mi dispiace davvero per il team. Non sono stato abbastanza veloce oggi. Devo continuare a migliorare, non ho fatto un buon lavoro da parte mia.”Hamilton ha spiegato che dopo le prove libere del venerdì ha apportato modifiche al setup della vettura, ma già nella FP3 di sabato ha capito che non erano scelte efficaci. Ha tentato ulteriori regolazioni prima delle qualifiche, ma la Ferrari SF-25 non ha risposto come sperava, rendendo difficile trovare la giusta finestra di prestazione. Sport.periodicodaily.com - Lewis Hamilton si scusa con Ferrari dopo le qualifiche deludenti in Bahrain: “Non ho fatto un buon lavoro” Leggi su Sport.periodicodaily.com , sette volte campione del mondo di Formula 1, si èto con il teamaver ottenuto soltanto la nona posizione in griglia per il Gran Premio del2025, nonostante gli aggiornamenti tecnici introdotti sulla SF-25 per questa tappa di campionato.Il pilota britannico ha ammesso via radio nel team radio post-qualifica di non averabbastanza, dichiarandosi dispiaciuto: “Mi dispiace davvero per il team. Non sono stato abbastanza veloce oggi. Devo continuare a migliorare, non hounda parte mia.”ha spiegato chele prove libere del venerdì ha apportato modifiche al setup della vettura, ma già nella FP3 di sabato ha capito che non erano scelte efficaci. Ha tentato ulteriori regolazioni prima delle, ma laSF-25 non ha risposto come sperava, rendendo difficile trovare la giusta finestra di prestazione.

