Derby della salvezza San Marino e United Riccione in trasferta per evitare la retrocessione

salvezza. Lo faranno lontano da casa oggi San Marino e United Riccione nel quart’ultimo impegno della stagione. I titani sono pronti a viaggiare verso San Mauro. A pochi chilometri dalla piccola Repubblica andrà in scena, contro la Sammaurese, il più classico Derby della salvezza. I padroni di casa sono in lotta per evitare la retrocessione diretta, la squadra di Biagioni invece spera di non dover passare dai playout per mantenere la categoria. Punti pesanti in palio anche per lo United Riccione sul campo dell’Imolese. I biancazzurri, che proprio lo scorso turno sono piombati all’ultimo posto in condominio con il Fiorenzuola, hanno ancora qualche speranza di evitare la retrocessione diretta. Ma il tempo ormai stringe davvero. Serie D. Girone D (31ª giornata, ore 15): Imolese-United Riccione, Piacenza-Forlì, Prato-Cittadella Vis Modena, Ravenna-Fiorenzuola, Sammaurese-San Marino, Sasso Marconi-Tau Altopascio, Tuttocuoio-Corticella. Sport.quotidiano.net - Derby della salvezza: San Marino e United Riccione in trasferta per evitare la retrocessione Leggi su Sport.quotidiano.net Caccia alla. Lo faranno lontano da casa oggi Sannel quart’ultimo impegnostagione. I titani sono pronti a viaggiare verso San Mauro. A pochi chilometri dalla piccola Repubblica andrà in scena, contro la Sammaurese, il più classico. I padroni di casa sono in lotta perladiretta, la squadra di Biagioni invece spera di non dover passare dai playout per mantenere la categoria. Punti pesanti in palio anche per losul campo dell’Imolese. I biancazzurri, che proprio lo scorso turno sono piombati all’ultimo posto in condominio con il Fiorenzuola, hanno ancora qualche speranza diladiretta. Ma il tempo ormai stringe davvero. Serie D. Girone D (31ª giornata, ore 15): Imolese-, Piacenza-Forlì, Prato-CittaVis Modena, Ravenna-Fiorenzuola, Sammaurese-San, Sasso Marconi-Tau Altopascio, Tuttocuoio-Corticella.

