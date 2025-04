Neuer recupera per Inter Bayern Monaco La risposta del ds Eberl

Neuer ha subito due infortuni muscolari piuttosto pesanti in questa stagione e sta ancora lavorando per cercare di recuperare dall’ultimo. Il ds del Bayern Monaco Eberl a pochi giorni dall’Inter risponde sull’eventuale ritorno su Sky Sport DE. INFORTUNIO – Manuel Neuer non conosce pace in questa stagione. Il portiere del Bayern Monaco ha subito il primo infortunio muscolare contro il Bayer Leverkusen agli ottavi di finale di UEFA Champions League e da lì in poi è iniziato il calvario. Mentre stava esultando ha fatto registrare uno strappo alle fibre muscolari del polpaccio destro e non è riuscito a recuperare nemmeno in tempo per la partita contro l’Inter di pochi giorni fa.RECUPERO – Neuer in questi giorni sta lavorando per tentare il recupero in extremis per Inter-Bayern Monaco. Inter-news.it - Neuer recupera per Inter-Bayern Monaco? La risposta del ds Eberl Leggi su Inter-news.it Manuelha subito due infortuni muscolari piuttosto pesanti in questa stagione e sta ancora lavorando per cercare dire dall’ultimo. Il ds dela pochi giorni dall’risponde sull’eventuale ritorno su Sky Sport DE. INFORTUNIO – Manuelnon conosce pace in questa stagione. Il portiere delha subito il primo infortunio muscolare contro il Bayer Leverkusen agli ottavi di finale di UEFA Champions League e da lì in poi è iniziato il calvario. Mentre stava esultando ha fatto registrare uno strappo alle fibre muscolari del polpaccio destro e non è riuscito are nemmeno in tempo per la partita contro l’di pochi giorni fa.RECUPERO –in questi giorni sta lavorando per tentare il recupero in extremis per

Potrebbe interessarti anche:

Neuer torna in Bayern Monaco Inter? Il portiere recupera dall’infortunio : le ultime

Infortunati Inter - il punto in vista del Monza : Inzaghi recupera una pedina fondamentale

Juve Inter - novità anche in casa nerazzurra : Marcus Thuram recupera per il derby d’Italia? Cosa filtra dopo l’allenamento

Ne parlano su altre fonti Perché Neuer e Musiala non giocano Bayern Monaco-Inter: infortunio, scelta tecnica o squalifica?. Kane e Goretzka ok, le ultime news sul Bayern Monaco. Bayern, Kompany recupera Pavlovic e Coman. Meglio anche Upamecano. Chi recupera nel Bayern e chi gioca contro l'Inter: Kane, Goretzka, Musiala, Neuer, Davies, Upamecano, Coman, la situazione degli infortunati. Bayern Monaco, il punto sugli indisponibili per la gara con l'Inter: un BIG potrebbe rientrare. Il Bayern Monaco perde anche Musiala per infortunio: i tempi di recupero.

Lo rende noto inter-news.it: Neuer recupera per Inter-Bayern Monaco? La risposta del ds Eberl - Manuel Neuer ha subito due infortuni muscolari piuttosto pesanti in questa stagione e sta ancora lavorando per cercare di recuperare dall'ultimo. Il ds - Leggi su Inter-News ...

Come si legge su informazione.it: Neuer out per Inter-Bayern Monaco? Le sensazioni per il ritorno - Manuel Neuer è uno degli infortunati in casa Bayern Monaco. Il portiere ha già saltato l’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter, dalla BILD arrivano aggiornamenti sulle condizi ...

Ne dà notizia inter-news.it: Bayern Monaco, un ritorno assicurato per l’Inter! Neuer difficile - Il Bayern Monaco oggi si è allenato nel proprio centro ad un giorno dalla sconfitta contro l'Inter. Da Kicker arrivano notizie sulle condizioni di due - Leggi su Inter-News ...