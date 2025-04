Ilrestodelcarlino.it - Ristopro Fabriano sfida Gema Montecatini al PalaCarrara: obiettivo play-in

Sei vittorie nelle ultime sette partite, prestazioni convincenti e qualche exploit lontano dal fortino del PalaChemiba di Cerreto d’Esi dove la squadra di coach Andrea Niccolai ha costruito le sue fortune in questa stagione (in attesa, purtroppo non breve, di tornare davvero a casa al PalaGuerrieri di),-in raggiunti con qualche giornata di anticipo già matematicamente: è un bel momento per lache senza troppe pressioni posticipa a domani il suo incontro della terz’ultima giornata di ritorno del girone B in casa della. Si gioca infatti eccezionalmente lunedì sera, domani, alle ore 21, sul parquet deldi Pistoia, campo di casa delleper la chiusura del palasport di. L’avversario è di quelli durissimi: laal momento è quarta con 44 punti, due in più dell’altra formazione di, la Herons, ma vede il secondo posto a sole due lunghezze mentre il primato del Roseto dominatore del campionato è inattaccabile.