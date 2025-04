Inter-news.it - Calvarese: «Di Bello bene in Inter-Cagliari! Un solo errore»

Leggi su Inter-news.it

Gianpaolo, ex arbitro di Serie A, ha fatto la moviola della partita finita 3-1 tra. Le sue parole per Tuttosport.MOVIOLA – Gianpaoloha giudicato così l’operato dell’arbitro: «Marco Di, alla 13ª presenza stagionale in Serie A, porta a casa senza problemi, una gara senza particolari difficoltà e con nessun episodio nelle aree di rigore: troppo poco per impensierire un arbitro esperto come lui. Dal punto di vista tecnico, il direttore di gara brindisino chiude la sfida con 18 falli, tutti corretti. Pochi rispetto alla media del campionato, a dimostrazione del ritmo di una partita che per lunghi tratti è sembrata senza storia.anche la gestione dei vantaggi da parte dell’arbitro 43enne, che molto spesso lascia correre in occasione diventi non del tutto netti in mezzo al campo.