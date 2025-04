Juventusnews24.com - Tudor si è preso la Juve, la Gazzetta rivela: in 270 minuti ha già cancellato questa parola dal vocabolario bianconero. Ecco quale

di RedazionentusNews24si èla, ladello Sport di oggi: in 270ha giàdalL’edizione odierna delladello Sport ha analizzato la situazione in casaall’indomani della vittoria ottenuta all’Allianz Stadium contro il Lecce.Stando a quanto riportato dal quotidiano in 270Igorsi è giàla, dando una svolta a tutto l’ambiente dopo i tormentati otto mesi di Thiago Motta. Il tecnico croato ha giàunadal: orizzontale. Si va verso la porta degli avversari con un palleggio fitto, veloce e verticale.Leggi suntusnews24.com