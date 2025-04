Lecce Giampaolo Krstovic fuori Era nervoso c’era rigore su di lui E poi punizione su N’dri nel finale Serie A

Lecce, Giampaolo: “Krstovic fuori? Era nervoso, c’era rigore su di lui. E poi punizione su N’dri nel finale” Serie A Calciomercato.com Home Lecce, Giampaolo: “Krstovic fuori? Era nervoso, c’era una punizione tra giallo e rosso. Così come. AFP via Getty Images Il tecnico del Lecce Marco Giampaolo ha parlato a Sky dopo la sconfitta di misura in casa della Juventus: “Abbiamo preso goal dopo un minuto ed è saltato il piano gara. Justcalcio.com - Lecce, Giampaolo: “Krstovic fuori? Era nervoso, c’era rigore su di lui. E poi punizione su N’dri nel finale” | Serie A Leggi su Justcalcio.com 2025-04-13 08:15:00 Calciomercato.com riporta quanto segue:: “? Erasu di lui. E poisunelA Calciomercato.com Home: “? Eraunatra giallo e rosso. Così come. AFP via Getty Images Il tecnico delMarcoha parlato a Sky dopo la sconfitta di misura in casa della Juventus: “Abbiamo preso goal dopo un minuto ed è saltato il piano gara.

Potrebbe interessarti anche:

Genoa-Lecce 2-0 - prima doppietta per Miretti : non basta Krstovic a Giampaolo

Lecce al lavoro per la Roma - Giampaolo riabbraccia tre pilastri : assenti Gaspar e Krstovic

Lecce in difficoltà - fasce e Krstovic le risorse di Giampaolo : la Roma non può sbagliare

Ne parlano su altre fonti Lecce, Giampaolo: "Krstovic fuori? Era nervoso, c'era rigore su di lui. E poi punizione su N'dri nel finale". Moviola Juventus-Lecce, c'era fallo da rigore di Renato Veiga su Krstovic? Giampaolo se la ride: "Clamoroso, dai". Giampaolo: “Krstovic fuori perché era molto nervoso. Ci sono decisioni arbitrali su cui recriminare .... Koop-Yildiz, la Juve batte il Lecce: Tudor è terzo per una notte. Juventus-Lecce, la MOVIOLA: Krstovic-Veiga in area e N'dri-Kelly fuori, contatti sospetti. Pulisic salva Conceicao: da 2-0 a 2-3 Milan a Lecce, Giampaolo incredulo.

Ne dà notizia msn.com: Lecce, Giampaolo: "Krstovic fuori? Era nervoso, c'era rigore su di lui. E poi punizione su N'dri nel finale" - Il tecnico del Lecce Marco Giampaolo ha parlato a Sky dopo la sconfitta di misura in casa della Juventus: `Abbiamo preso goal dopo un minuto ...

Lo segnala pianetalecce.it: I tifosi del Lecce caricano la squadra sui social: "Contro tutto e tutti. Non mollate!" - Alla tifoseria giallorossa, però, è piaciuta molto la prestazione della squadra di Marco Giampaolo, soprattutto nella ripresa. Per questo chiedono ai giocatori di entrare in campo sempre con la ...

L’agenzia msn.com ha pubblicato che: Juventus-Lecce, la MOVIOLA: Krstovic-Veiga in area e N'dri-Kelly fuori, contatti sospetti - Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Juventus-Lecce, 32esima giornata di Serie A: Arbitro: Zufferli Assistenti: Vecchi - ...