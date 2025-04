Sport.periodicodaily.com - Oscar Piastri conquista la pole position al GP del Bahrain F1 2025: Norris deluso, McLaren in fermento

ha dominato le qualifiche del Gran Premio deldi Formula 1,ndo lacon una prestazione eccezionale sul circuito di Sakhir. L’australiano ha chiuso con un tempo di 1:29.841, staccando di due decimi George Russell e confermandosi come uno dei piloti più in forma del momento.Persi tratta della secondain carriera e arriva in occasione della sua 50ª gara in F1, un traguardo importante che potrebbe segnare una svolta anche all’interno del team. Il giovane talento di Melbourne si prepara a partire da favorito nella gara di domenica, mentre il compagno di squadra Lando, leader del mondiale e in difficoltà in qualifica (solo sesto), ha mostrato frustrazione ai microfoni: “Penso chedoppi tutti, quindi cercherò di arrivare secondo”, ha commentato con amarezza.