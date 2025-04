Nico Gonzalez ancora protagonista un solo errore poi tante cose buone La cura Tudor lo ha rigenerato la pagella

Nico Gonzalez 7 – Un solo errore, la palla persa da cui nasce il palo di Krstovic. Poi tante cose buone tra tagli e guizzi. rigenerato.

Ne parlano su altre fonti Roma-Juventus, dal mani di Kelly ai due gol: la moviola della partita. Buffon: "Svilar? Sta facendo cose non da tutti". Nico Gonzalez, un nuovo inizio: ecco come l'ha gestito la Juventus dopo l'infortunio. COPPA ITALIA – quarti di finale: clamorosa eliminazione per la Juventus che viene sconfitta dall’Empoli ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si sono chiusi in pareggio per 1-1. Dagli undici metri Marianucci regala ai toscani la prima storica semifina. Torino-Juve 1-1: apre Yildiz, risponde Vlasic. Pari e scintille nel derby. LA TELENOVELA NICO GONZALEZ: PROTAGONISTI, EPISODI E TRAMA.

Da quanto emerge da tuttojuve.com: Nico Gonzalez è rinato con Tudor, sfoggia sui social la maglia bianconera - Dopo un inizio complicato alla Juventus, Nico Gonzalez sembra aver trovato nuova linfa sotto la guida di Igor Tudor. L’argentino, che nelle ultime uscite ha mostrato segnali incoraggianti, ...

Lo rende noto msn.com: Juve, la mossa di Tudor che ha riacceso Nico Gonzalez - Nico Gonzalez ritrovato. L’avvento di Igor Tudor sulla panchina bianconera ha portato quattro punti in due partite e una scossa all’ambiente di cui ha beneficiato la Juve in generale e, nello specific ...

In base a quanto diffuso da juventusnews24.com: Nico Gonzalez cambia ruolo in Roma Juve: Tudor lo schiera in quella posizione all’Olimpico. Cosa ha in mente per l’argentino - Nico Gonzalez e la novità di ruolo in Roma Juve: Tudor lo ha deciso di schierare in quella posizione all’Olimpico. Cosa ha in mente per l’argentino Alle 20.45, allo Stadio Olimpico, la Juve di Igor Tu ...