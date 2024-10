ConsultaIX fumata nera su nome giudice

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) 18.50 Nonasull'elezione deldella Corte Costituzionale. Il voto del parlamento,riunito in seduta comune, ha visto 339schede bianche, 14 nulle e nove voti dispersi. Sarà dunque necessario indire una decima votazione. Lo scrutinio si svolgerà in data da definirsi. I gruppi di maggioranza e opposizione hanno votato scheda bianca. Il quorum non si è raggiunto: servirebbero 363preferenze, ovvero tre quinti dei parlamentari.