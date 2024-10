Thesocialpost.it - Ciro e Martina, cambia tutto: “Me lo riprendo”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Le registrazioni del 29 ottobre di Uomini e Donne portano in scena nuove sorprese e colpi di scena. Al centro delle anticipazioni, il percorso della tronista, che ha mostrato un chiaro segnale di riavvicinamento verso, uno dei suoi corteggiatori. La notizia arriva in un momento dimenti all’interno del programma, con Mario Verona che ha recentemente abbandonato lo show per iniziare una frequentazione lontano dalle telecamere con Giovanna, dama del trono over. Il pubblico è convinto che la scelta disia ormai vicina e che la tronista sia fortemente attratta da. “È chiaro cheè molto presa da lui,” commentano i fan, osservando l’interesse che la ragazza non nasconde.