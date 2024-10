Sport.quotidiano.net - Caso Pallone d’Oro, l’ex ct francese Raymond Domenech si scaglia contro Real Madrid

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Parigi, 30 ottobre 2024 – Ogni tifoso della nazionale italiana ricorda bene, l'allenatore della Francia che, durante i Mondiali del 2006, perse la finalegli azzurri, mancando così l'occasione di sollevare il trofeo più prestigioso nel panorama calcistico. Figuraversa e spesso al centro delle polemiche,ha alle spalle una lunga carriera che non si è mai contraddistinta per i toni pacati, e nemmeno questa volta ha risparmiato dichiarazioni al veleno.2024, l’Equipe attacca il: “Ha calpestato i valori dello sport” MCT In merito alla cerimonia delct transalpino ha infatti criticato apertamente il, colpevole, a suo dire, di una reazione “patetica e ripugnante” in risposta alla notizia che il premio di miglior giocatore dell’anno sarebbe andato a Rodri.