Basket, Trento lotta in Eurocup ma si arrende ad Ulm (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Va ko la Dolomiti Energia Trento. In quella che poteva essere un vero e proprio spareggio per rientrare a pieno merito in lotta per il passaggio del turno, la squadra di Paolo Galbiati si arrende per 84-82 contro il Ratiopharm Ulm nella sesta giornata di Eurocup, buttando anche un vantaggio di 13 lunghezze nel secondo parziale. Tedeschi che sorridono con i 23 punti di Marcio Santos e i 21 (con 6/10 da tre) di Plummer, mentre per i trentini non bastano i 17 a testa di Zukauskas e Lamb e i 14 di Ford. Partenza equilibrata, sono Lamb e Mawugbe a permettere alla Dolomiti il primo vantaggio (1-5 al 3?). Oasport.it - Basket, Trento lotta in Eurocup ma si arrende ad Ulm Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Va ko la Dolomiti Energia. In quella che poteva essere un vero e proprio spareggio per rientrare a pieno merito inper il passaggio del turno, la squadra di Paolo Galbiati siper 84-82 contro il Ratiopharm Ulm nella sesta giornata di, buttando anche un vantaggio di 13 lunghezze nel secondo parziale. Tedeschi che sorridono con i 23 punti di Marcio Santos e i 21 (con 6/10 da tre) di Plummer, mentre per i trentini non bastano i 17 a testa di Zukauskas e Lamb e i 14 di Ford. Partenza equilibrata, sono Lamb e Mawugbe a permettere alla Dolomiti il primo vantaggio (1-5 al 3?).

