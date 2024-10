Basket FIBA Europe Cup | Sassari piega Sporting per 88-71

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)per 88-71 nella partita valida per laCup 2024/2025. La squadra di coach Markovic si impone con forza sugli avversari sin dal primo parziale, che ottengono con un solido 31-19. Nel corso del secondo tempotenta di rientrare in partita, ma i sassaresi non lasciano alcuno spazio e superano la soglia dei cinquanta punti. Alla sirena che segnala l’inizio dell’intervallo, il tabellone segna 51-42. Nel terzo quarto, dopo uno stop di quindici minuti, gli equilibri non cambiano.resta al comando, mentre gli avversari inseguono a distanza. Mancano dieci minuti al termine del match e il punteggio è di 79-63. Infine la Dinamo riesce ad imporsi con decisione, vincendo per 88-71.Cup:per 88-71 SportFace.