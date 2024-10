Oasport.it - Basket femminile: Sassari corsara in EuroCup. Cadono Sesto San Giovanni e Campobasso

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Si è disputata questo pomeriggio la quarta giornata dell’Women e sui parquet d’Europa sono scese la GeasSan, la Dinamoe La Molisana. Le tre formazioni italiane arrivavano tutte all’appuntamento con uno score di due vittorie e una sconfitta e puntavano a trovare il tris europeo in trasferta per avvicinarsi alla seconda fase del torneo. Ecco come è andata. La GeasSanera impegnata sul campo del Besiktas JK e dopo un primo quarto in sostanziale equilibrio, dove le meneghine riescono anche a imporre il loro gioco e chiudono avanti 17-20, nel secondo quarto salgono in cattedra le turche. Fatica la Geas in attacco, ma è soprattutto in difesa che concede troppo e dopo un quarto di sofferenza si va al riposo con il Besiktas avanti 46-36. Non riesce a reagire la formazione ospite nel terzo quarto, con le turche che allungano ancora.