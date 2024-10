Arte, cultura e territorio: nasce la Fondazione Fernando Arte Mangone Ente del Terzo Settore (Di mercoledì 30 ottobre 2024) La Fondazione F.A.M. ETS – Fondazione Fernando Arte Mangone diventa realtà. Un sogno che si traduce in una realtà innovativa, che fonde passione e impegno per l’Arte in un progetto che intende lasciare un segno profondo nella comunità artistica e nel territorio del Cilento, con un ampio respiro Salernotoday.it - Arte, cultura e territorio: nasce la Fondazione Fernando Arte Mangone Ente del Terzo Settore Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) LaF.A.M. ETS –diventa realtà. Un sogno che si traduce in una realtà innovativa, che fonde passione e impegno per l’in un progetto che intende lasciare un segno profondo nella comunità artistica e neldel Cilento, con un ampio respiro

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:la Fondazione F.A.M. ETS – Fondazione FernandoMangone Ente del Terzo Settore.per ile la comunità, in un percorso di valorizzazione delle radici e di innovazione creativa; (Re)Generation Festival: entra nel vivo l’evento che unisce sostenibilità,; Homesul; Il Festival della Tuscia,per far conoscere iloltre i confini locali;e scoperta delsi uniscono in “Marcenando”;: l'assessore Venturini al Summer Garden di via Piave per la mostra di quadri organizzata dalla Biennale Ville Venete; Leggi >>>

Cilento, nasce la Fondazione Fernando Arte Mangone

(msn.com)

La Fondazione F.A.M. ETS – Fondazione Fernando Arte Mangone diventa realtà. Un sogno che si traduce in una realtà innovativa, che fonde passione e impegno ...

Nasce “NA.TUR.ARTE”, progetto innovativo dei Comuni di Dossena e Roncobello

(askanews.it)

Roma, 25 ott. – Promuovere la connessione creativa tra arte e natura, rivoluzionando l’esperienza turistica del territorio della Val Brembana grazie alla creazione di percorsi artistici multimediali: ...

Natura, arte, cultura: in via del Guarlone nasce Lumen

(nove.firenze.it)

È Lumen – Laboratorio Urbano Mensola, il nuovo polo di sperimentazione culturale fiorentino, che nasce in una delle ... creativi che popolano il nostro territorio, dando loro allo stesso ...

Funesto Festival: dialogo tra arte, cultura e riflessione sulla morte

(ecodibergamo.it)

Il Funesto Festival, un evento culturale unico nel suo genere, dedicato alla riflessione sul tema della morte e del vivere organizzato dall’associazione di volontariato Sguazzi, da ormai 20 anni ...