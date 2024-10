Aranciera di San Sisto 2.0: la serra monumentale diventa davvero "green" (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un impianto fotovoltaico, quattro fabbriche dell’aria, un “pozzo canadese” ed una depavimentazione di almeno 4mila metri quadrati. Sono questi alcuni degli interventi di riqualificazione energetica che consentiranno all’Aranciera di San Sisto, la serra monumentale progettata dall’architetto Romatoday.it - Aranciera di San Sisto 2.0: la serra monumentale diventa davvero "green" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Un impianto fotovoltaico, quattro fabbriche dell’aria, un “pozzo canadese” ed una depavimentazione di almeno 4mila metri quadrati. Sono questi alcuni degli interventi di riqualificazione energetica che consentiranno all’di San, laprogettata dall’architetto

Rinasce l'Aranciera di San Sisto, 'sarà un modello green'

L'Aranciera di San Sisto, la monumentale serra realizzata nel 1926 dall'architetto Raffaele De Vico, sarà completamente restaurata e diventerà l'edificio pubblico più green di Roma, - il primo, ad ese ...

